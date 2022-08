Bolsonaro muda de postura e recorre a provocações contra Globo após entrevista no Jornal Nacional

Por Levy Teles e Samuel Lima

Se na entrevista ao Jornal Nacional o presidente Jair Bolsonaro (PL) procurou se controlar diante dos questionamentos dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, nas redes sociais o presidente e seu entorno mais fiel publicaram mensagens irônicas e provocativas a respeito da TV Globo.

O chefe do Executivo e o seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foram os mais ativos durante os primeiros minutos após a sabatina. O próprio presidente investiu no tema ao ironizar que participou de um “pronunciamento do William Bonner” e insinuar que a Globo “raramente” noticia algumas informações de seu interesse.

“Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner Kkkkk. Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos!”, escreveu Bolsonaro, que respondeu a essa publicação com outro deboche. “O Bonner tomou todo meu tempo, ele tava com saudade da audiência. hahaha.”

– O Bonner tomou todo meu tempo, ele tava com saudade da audiência. hahaha — Jair M. Bolsonaro 🇧🇷 (@jairmbolsona22) August 23, 2022

Flávio, por sua vez, publico um vídeo com uma montagem alterando a cara do jornalista William Bonner e adicionou que o pai “jantou” o âncora do jornal durante a sabatina e depois foi comer batatas fritas na Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Ele ainda afirmou que a entrevista foi a “vitória da humildade sobre a arrogância”. “Foram péssimos atores. Caras e bocas de cinismo, perguntas irrelevantes e o Presidente. Bolsonaro gigante nas respostas!”, escreveu o senador no Twitter.

É Bolsonaro 22 no 1º turno!

Boa noite! pic.twitter.com/hVVYYlKfBc — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 23, 2022

No entanto, a rede social registrou um universo bem maior de menções críticas a Bolsonaro do que positivas.

Bolsonaro jantou T-Bonner na Globo e depois cachorro quente na praça, em Marechal Hermes/RJ.#BolsonaroNoJN pic.twitter.com/4A7asda4SZ — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 23, 2022

Dados da agência de pesquisa Quaest dizem que o presidente teve 65% de menções negativas e 35% de menções positivas na média durante o período da entrevista. Segundo a análise, Bolsonaro teve mais críticas quando falou das urnas eletrônicas e do golpe, da pandemia e dos casos de corrupção.

Ele foi mais elogiado quando falou sobre ter xingado o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “canalha”, quando assumiu compromisso — ainda que relutante — com o resultado da eleição e ao falar sobre a aliança com o Centrão.

Segundo o Monitor de Redes do Estadão, o assunto gerou pelo menos 189 mil menções diretas na plataforma em duas horas. Dados mostram que, além do presidente, o debate é centrado nas figuras dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Já entre os assuntos abordados na entrevista se destacam a política ambiental na Amazônia, a gestão da pandemia e as relações do governo com o Centrão.

Bolsonaristas ainda conseguiram engajar o público em quatro nomes que apareceram como uma “cola” do presidente em sua mão esquerda: Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dario Messer. Dois deles entraram nos trending topics, a seção que separa os assuntos mais comentados em tempo real no Twitter.

A cantora Anitta, alvo de frequentes deboches do presidente, retuitou uma montagem publicada no perfil do deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) da “cola” na mão de Bolsonaro e disse que irá votar em Lula e em Molon como senador.

Eu colando no dia de votar https://t.co/AiCTTcQALi — Anitta (@Anitta) August 23, 2022

Assuntos

A oposição conseguiu subir a hashtag #ForaBolsonaro ao terceiro posto no ranking, mas apenas com cerca de 76 mil menções. O termo “mentiroso” também esteve entre os mais comentados em posts sobre o programa, a exemplo do que se desenhava ao longo do dia.

Entre os temas abordados na entrevista, destacaram-se entre os de maior tração no Twitter o “Centrão”, com 64 mil posts, e a “Amazônia”, com 21 mil. No primeiro caso, Bolsonaro foi questionado sobre mudança de postura em relação ao bloco político que criticou em 2018 e respondeu que Bonner o estimulava a ser um “ditador” e não negociar com o Congresso. A pauta ambiental surgiu com questionamentos sobre a alta nas taxas de desmatamento da região e o desmonte de órgãos de fiscalização, como o Ibama.

É constrangedor ver um presidente da República mentir com tamanha desfaçatez. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 23, 2022

As críticas sobre a gestão da pandemia apareceram principalmente concentradas em Manaus, com 20 mil tuítes nas primeiras duas horas, e sobre o fato de Bolsonaro ter imitado um paciente de covid-19 com falta de ar. Em contrapartida, apoiadores de Bolsonaro conseguiram subir a tag “Se puder”, com 79 mil posts na rede, ironizando uma pergunta sobre o desestímulo do governante a medidas de isolamento social.

– Na ocasião em que Renata diz que sumilei falta de ar por deboche, eu estava DENUNCIANDO o "Protocolo Mandetta", que só recomendava ir ao hospital após sentir falta de ar. Foi justamente o contrário: EU DEFENDI ESSAS PESSOAS. Quem mandou ficar em casa é que desprezou suas vidas! pic.twitter.com/a1ff7aI7iB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 23, 2022

Sobre a simulação de falta de ar, o presidente disse que fez uma “denúncia” e que “defendeu” as vítimas de covid-19.

O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) foi um dos que reproduziram a tag, que debocha do “fica em casa”, campanha mobilizada por artistas para que as pessoas se isolassem durante o ponto mais alto da pandemia de covid-19 no País. “‘SE PUDER’, RENATA????”