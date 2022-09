Bolsonaro mobiliza mais a base no Twitter e no Instagram com o 7 de Setembro, mas perde engajamento no Facebook

Ativo na promoção dos atos em seu apoio no 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu ampliar o alcance de suas postagens no Twitter e no Instagram, além de capitalizar mais seguidores, em ano eleitoral. O mesmo não pode ser dito do Facebook, plataforma em que o candidato tem mais perfis de olho em sua página. Apesar dos esforços, o engajamento diminuiu em todas as métricas na rede — curtidas, comentários e compartilhamentos.

Leia Também Acompanhe o debate sobre os presidenciáveis com o Monitor de Redes do Estadão

O levantamento é do Monitor de Redes do Estadão, criado em parceria com a empresa Torabit. Os dados se referem ao intervalo de 7 a 13 de setembro de cada ano e medem o comportamento das páginas oficiais de Bolsonaro na semana seguinte aos atos convocados em seu apoio.

Neste ano, Bolsonaro obteve 51 mil novos seguidores no Twitter no período analisado, o que representa o dobro de 2021. Foram 176 mil novas contas no Instagram, crescimento de 55% sobre o ano passado. Também houve crescimento de 29 mil perfis no Facebook, mas esse número representa uma queda de 18% sobre os ganhos do penúltimo 7 de Setembro.

A campanha do presidente aumentou a atividade em todas as plataformas, passando de 15 para 36 posts no Twitter ao longo de uma semana, 30 para 59 no Facebook e 10 para 34 no Instagram. Considerada a principal métrica de engajamento nas redes, a quantidade de compartilhamentos subiu 98% no Twitter, mas caiu 51% no Facebook.

Os posts com mais interações no Facebook são trechos de discursos do candidato na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. No Instagram, o conteúdo de maior alcance é uma foto do Cristo Redentor com uma legenda exaltando o “patriotismo” de seus apoiadores que foram às ruas no 7 de Setembro. No Twitter, Bolsonaro engajou seus seguidores ao postar uma queima de fogos ainda na madrugada.

– JÁ RAIOU A LIBERDADE NO HORIZONTE DO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/neyJRQ4QNB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2022

Presidenciáveis

A convocação de Bolsonaro para o 7 de Setembro ajudou o candidato a ser o que mais ganhou seguidores nas redes sociais desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto. Até ontem, 14 de setembro, o presidente havia ganhado 1,23 milhão de novos seguidores nas redes analisadas (286.393 no Twitter, 87.758 no Facebook e 854.796 no Instagram).

Ele é seguido de perto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conseguiu crescer as suas páginas em 1,18 milhão de perfis (301.181 no Twitter, 81.522 no Facebook e 797.269 no Instagram). Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) empatam com 260 mil novos seguidores cada no mesmo período.

A plataforma com maior espaço de crescimento é o Instagram, onde Simone Tebet conseguiu aumentar sua base de apoio em 109% — contra 13,7% de Lula, 15,1% de Ciro Gomes e 4,2% de Bolsonaro. A senadora do Mato Grosso do Sul, no entanto, é a candidata com menos seguidores em suas redes, o que afeta essa taxa.