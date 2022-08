YouTube remove live de Bolsonaro com embaixadores

O encontro com embaixadores transmitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no YouTube em que ele repetiu a tese não comprovada de que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraudes foi removido pela plataforma de vídeos online nesta quarta-feira, 10. A remoção do conteúdo aconteceu, segundo nota da empresa, por uma atualização de diretrizes feitas neste mesmo dia. Agora, questionar a legitimidade do processo eleitoral de 2014 também é passível de punição, assim como já era sobre 2018.

“A política de integridade eleitoral do YouTube proíbe conteúdo com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores, após os resultados já terem sido oficialmente confirmados”, diz o texto do comunicado. A punição é de remoção do vídeo e notificação do autor do conteúdo via e-mail.

No mesmo texto, o YouTube destaca que a a política de discurso de ódio também proíbe conteúdo que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos, “incluindo o esfaqueamento de Jair Bolsonaro”. “O discurso de ódio não é permitido no YouTube, e removeremos material sobre o esfaqueamento de Jair Bolsonaro que viole esta política se não fornecer contexto educacional, documental, científico ou artístico no vídeo ou áudio.”, conclui.

A “live” ficou no ar no YouTube durante quase um mês. A reunião com representantes diplomáticos de outros países ocorreu no dia 18 de julho. Como noticiou o Estadão, plataformas de tecnologia ainda não têm agilidade para processar denúncias de fake news.

A reportagem procurou o Palácio do Planalto e ainda não obteve resposta.