Bolsonaro recua sobre ‘não sou coveiro’ e redes reagem com indiferença

A 20 dias do primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recuou sobre a declaração de que não era “coveiro” ao ser questionado sobre o número de brasileiros mortos pela covid-19. A recepção nas redes sociais, no entanto, foi pouco expressiva. Entre as postagens com maior engajamento, destacam-se ironias e críticas de opositores.

A fala de Bolsonaro ocorreu na noite desta segunda-feira, 12 de setembro, em entrevista à podcasts voltados para jovens cristãos. O chefe do Executivo disse que “deu uma aloprada” e “perdeu a linha” durante a pandemia, ao mesmo tempo que insistiu na defesa de remédios ineficazes ou sem eficácia comprovada contra a doença, como a cloroquina.

Segundo o Monitor de Redes do Estadão, foram contabilizados apenas 2.524 posts no Twitter com o termo “coveiro” relacionado a Bolsonaro desde o horário da entrevista. A publicação mais compartilhada na plataforma é da página de humor @sensacionalista, que simula uma reação do eleitor. Entre adversários políticos, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB) alegou que a “aloprada” de Bolsonaro custou a vida de mais de 680 mil brasileiros.

Lembre-se sempre: a "aloprada" de Bolsonaro na pandemia custou as vidas de 680 mil brasileiros. Não foram só palavras, foram ações e omissões criminosas de um presidente que escolheu abraçar a morte. JAIR É DESUMANO! — Orlando Silva 6565 (@orlandosilva) September 13, 2022

As buscas no Monitor de Redes, criado em parceria com a Torabit, ainda retornam tuítes anteriores que chamavam Bolsonaro de “coveiro de rico” por ter confirmado presença no funeral da Rainha Elizabeth II, marcado para o próximo dia 19, no Reino Unido. Dados do Crowdtangle também mostram que o assunto não gerou tráfego em plataformas da Meta: foram apenas 89 posts relevantes no Facebook e 21 no Instagram.

À noite, o assunto de maior destaque foi a pesquisa Ipec, que mostrou estagnação de Bolsonaro em 31% e oscilação positiva do primeiro colocado, Lula (PT), para 46%. Hashtags de apoio ao petista e termos relacionados ao levantamento do Ipec entraram nos trending topics do Twitter, próximo do horário da entrevista do presidente aos podcasts. Nesta manhã de terça-feira, as redes reagem ao falecimento do cineasta francês Jean-Luc Godard.