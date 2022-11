Bolsonaristas reforçam nas redes atos em quartéis mesmo após relatório dos militares não apontar fraude em urnas

Por Levy Teles e Samuel Lima

Mesmo após o Ministério da Defesa enviar um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontando que não houve fraude nas eleições e ainda reconhecer que os boletins de urnas e os resultados divulgados pela Corte eleitoral são idênticos, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçaram, nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, apelos para que os manifestantes continuem protestando na porta dos quartéis em todo o País.

Algumas mensagens atacam, ainda, a “inércia” das Forças Armadas, que passaram três meses fiscalizando o processo eleitoral, e dizem que cabe ao povo a contestação eleitoral. Coube aos influenciadores bolsonaristas o papel de manter a base de apoiadores do presidente motivada nas redes – nem Jair Bolsonaro, nem nenhum dos seus filhos e nem os principais apoiadores no Planalto, como a deputada Bia Kicis (PL-DF) e o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), haviam se pronunciado sobre o documento até a noite desta quarta-feira, 9.

Existia uma expectativa de apoiadores de que o relatório confirmaria a tese, sem provas, de que houve uma manipulação eleitoral na eleição presidencial deste ano. Mensagens no Twitter e no Telegram, aplicativo de mensagens de origem russa, destacaram as “inconsistências” relatadas pelas Forças Armadas para falar que há indício de fraude. O Monitor de Redes do Estadão captou 255 mil mensagens no Twitter até às 22h desta quarta-feira.

Ainda assim, nos primeiros instantes, predominou a sensação de frustração entre bolsonaristas nas redes. “É sério isso? Não acharam nada? Com tanto tempo que passou?”, questionou um usuário num grupo do Telegram que organiza protestos antidemocráticos pelo País poucos minutos depois da divulgação do ofício. “Tenham calma. Tudo isso já estava previsto. Confiem no capitão. Continuem nas ruas”, respondeu outra pessoa. Os manifestantes que permanecem nas porta dos quartéis dizem não reconhecer o resultado das urnas, que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A reportagem encontrou diversas mensagens que convocavam o povo a sair de casa e que acusavam os mais decepcionados de “petistas infiltrados”.

Ao longo da manhã e tarde, antes da publicação do relatório, influenciadores e sites bolsonaristas já defendiam a continuidade dos protestos. No Telegram, mensagem encaminhada defendia a continuidade “independentemente de qual venha a ser o conteúdo apresentado pelas FFAA (Forças Armadas)” para evitar uma suposta tomada de poder por comunistas. O cenário se assemelha ao primeiro pronunciamento de Bolsonaro após as eleições, que foi entendido como uma espécie de mensagem cifrada para a continuidade dos atos.

Opositores do presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, desqualificam o papel do Ministério da Defesa na fiscalização do processo eleitoral e investem desde terça-feira em trocadilhos com nomes dos generais e divulgação de notícias falsas, em reação a uma peça de desinformação compartilhada pelo lutador de MMA Vitor Belfort.

Os principais cabos eleitorais de Lula, no entanto, ignoraram o assunto e preferem tratar sobre a transição de governo — em linha com a atitude do coordenador do grupo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Na terça-feira, Alckmin afirmou a jornalistas que o assunto compete ao Judiciário, encerrando a conversa logo em seguida.

No Twitter, o deputado federal André Janones (Avante-MG) alegou que o povo está mais preocupado “com o próprio estômago do que com a falsa narrativa sobre urnas” e convocou seus seguidores para um vídeo no Facebook em que novamente acusa Bolsonaro de querer acabar com o Auxílio Brasil. “Foco no que interessa!”, declarou o deputado.

Após a divulgação do relatório, Janones instruiu apoiadores no Telegram que reforçassem o assunto e ignorassem a discussão.

No Twitter, os termos “Ministério da Defesa” e “Forças Armadas” passaram grande parte do dia nos trending topics, que informam os assuntos que ganham mais atenção na plataforma, mas não se mantiveram no topo por muito tempo. O termo “Auxílio 600”, impulsionado pelo deputado mineiro, seguiu como o assunto mais discutido na rede durante a noite.

Bolsonaristas apostaram em hashtags em inglês para falar sobre a teoria da conspiração sobre manipulação eleitoral e pedir intervenção das Forças Armadas. Desde o sábado, 4, 173 mil usuários mencionaram os termos mais de um milhão de vezes. O principal, #BrazilWasStolen (Brasil foi roubado, em português), foi citado 820 mil vezes. Os dados são da Quaest Bit.

Para os apoiadores, a estratégia é para consolidar apoio internacional, sobretudo em grupos de direita.