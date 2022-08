Bolsonaristas personalizam ataques em Moraes nas redes por autorizar operação contra empresários

A reação das redes bolsonaristas a uma operação de busca da Polícia Federal contra oito empresários que integram grupo de WhatsApp com mensagens de cunho golpista se concentrou menos em críticas à corporação e mais na figura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os dados constam em levantamento do Monitor de Redes do Estadão, que analisa o debate sobre a campanha eleitoral e os principais assuntos nas plataformas digitais.

Moraes acolheu uma representação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito sobre a organização de supostas milícias digitais com fins antidemocráticos, e autorizou busca e apreensão, coleta de depoimentos e quebra de sigilo contra oito empresários na terça-feira, 23. A determinação ocorreu depois que o site Metrópoles revelou a existência de trocas de mensagens em que alguns deles terem dito preferir um golpe de Estado a uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas próximas eleições.

Levantamento do Estadão sobre a quantidade de menções a golpe no Twitter mostra que referências ao ministro Alexandre de Moraes foram mais frequentes do que à própria PF entre os dias 23 e 24 de agosto. A hashtag #STFRompeuADemocracia foi ainda a quarta mais comentada na rede, superando outras que questionam a credibilidade da imprensa e críticas contra o governo Bolsonaro.

Como mostrou o blog Timeline nesta terça-feira, 23, o assunto foi dominado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes do fim do dia, já havia chegado a 40 mil tuítes — o segundo maior pico de menções sobre “golpe” no mês de agosto, perdendo apenas para o dia posterior à revelação das mensagens. O número atualizado de posts no Twitter chegou a 126 mil, enquanto que o do recorde anterior, no dia 18 de agosto, foi de 80 mil.

O Monitor de Redes do Estadão mostra ainda que os ataques contra Alexandre de Moraes fizeram o ministro ser mais citado ontem do que na data de sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando houve tímida mobilização das redes bolsonaristas. Foram ao menos 176 mil menções diretas ao ministro entre 23 e 24 de agosto, contra 119 mil nos dias 16 e 17.

O embate contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por outro lado, ficou em segundo plano. Aras alegou não ter sido notificado pessoalmente da decisão de Moraes que autorizou a operação da PF; o ministro rebateu a alegação e divulgou certidões que comprovariam o contato entre os assessores. O PGR também virou notícia depois que o site Jota informou que a PF encontrou trocas de mensagens entre Aras e alguns dos empresários.

O termo “PGR” foi apenas o 23º mais frequente nos posts sobre Alexandre de Moraes. No levantamento sobre “golpe”, o nome de Aras aparece em 25º. O Procurador-Geral da República chegou ao topo dos trending topics no Brasil entre 18h e 20h, antes da sabatina de Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional.

A ação do Ministro Alexandre de Moraes contra empresários brasileiros é lamentável. Num momento vital para o país, próximo à eleição, não posso concordar com mais essa atitude autoritária e ilegal. Abusos como esses motivaram os ingleses a formar o art.39 da Carta Magna de 1215. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) August 23, 2022

Se você não se indigna ao saber que a PF está fazendo busca e apreensão na casa de 8 grandes empresários brasileiros por ordem do Xandão em razão de mensagens trocadas em grupo de WhatsApp, vc não apoia a democracia. — Bia Kicis (@Biakicis) August 23, 2022