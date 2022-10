Longas filas estimulam usuários na rede a acionar campanha pela permanência de eleitores

Por Levy Teles e Samuel Lima

Com atrasos e longas filas registrados em diversos pontos de votação no País, usuários mobilizaram uma campanha nas redes sociais para que eleitores continuem esperando a sua hora de ficar diante das urnas. A campanha gerou engajamento tanto na esquerda quanto na direita. A convocação manteve-se mesmo após às 17h, horário em que a eleição terminou oficialmente.

Em grupos no Telegram, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pedem apoio logístico com cadeiras, água, lanche, cadeiras e “ânimo” para fazer com que pessoas não desistam de participar do pleito. Alguns perfis também ironizaram a “celeridade” do voto eletrônico e fizeram posts atribuindo desconfiança ao processo eleitoral. Outros investiram em um “datafila” para dizer que Bolsonaro tem mais apoio do que o registrado em pesquisas eleitorais.

Dados do Monitor de Redes do Estadão indicam que a #naosaiadafila ocupa a quarta posição em menções numa busca feita sobre assuntos relacionados ao longo tempo de espera em eleitores até depositarem seus votos na urna eletrônica. O termo é usado majoritariamente por bolsonaristas. “Aguentem firmes e fortes pelo Brasil”, escreveu uma conta no Twitter.

A palavra “fila” foi mencionada 353 mil vezes por usuários no Twitter no começo da apuração dos votos no Brasil, às 17h de Brasília. Além de relatos sobre a demora em acessar a cabine de votação, pessoas postaram fotos e comentaram sobre a experiência de votar este ano. “Na minha cidade tem mais de 200 pessoas ainda na fila”, publicou uma usuária às 17h01.

A convocação para permanecer nos locais de votação mesmo após as 17h, porém, também apareceu entre perfis de esquerda, como as páginas Jair Me Arrependi e Quebrando o Tabu. “Tem muita gente na fila ainda, eu sei, mas se você chegou nela até as 17h continue no colégio. Você tem o direito de votar”, escreveu a primeira. Grupos sugerem ainda não desistir depois de “quatro anos” de governo Bolsonaro.