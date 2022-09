Apoiadores de Lula tentam rivalizar com bolsonaristas nas redes no 7 de Setembro

Por Samuel Lima e Isabela Mendes

Aconselhado por aliados a permanecer em casa neste 7 de setembro para não rivalizar com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou assunto no Twitter em uma tentativa de alavancar o nome do candidato em meio a uma enxurrada de posts em favor do atual governo.

Durante a manhã, a tag “Com Lula pelo Brasil” chegou ao segundo lugar dos trending topics do Twitter, com cerca de 46 mil publicações. Outras, como “Bolsonaro mente” e “Jair é desordem e regresso” também apareceram na lista dos assuntos mais comentados, mas com um alcance menor, 6,6 mil e 13,7 mil posts, respectivamente. O termo de maior incidência foi o “Independência”, com mais de 203 mil tuítes.

Apesar da tentativa, a data cívica circula mais nas redes bolsonaristas, segundo o Monitor de Redes do Estadão. Até às 11h30min da manhã, foram contabilizadas 22,3 mil menções diretas ao 7 de Setembro na plataforma, com predomínio de termos como “Bolsonaro” e “liberdade”. O nome do presidente se divide entre posts positivos e negativos, pela classificação automática da ferramenta.

A hashtag mais citada é a #7desetembrovaisergigante, usada por apoiadores do presidente para convocar ao ato e alegar que este conta com mais apoio popular do que o demonstrado nas pesquisas eleitorais. O termo lulista #BrasildaEsperança aparece na sequência.

Aliados de Bolsonaro começaram o dia repercutindo uma queima de fogos em Brasília ao som do hino da Independência. Há também críticas contra a imprensa, vídeos do desfile militar e posts exaltando o agronegócio.

– JÁ RAIOU A LIBERDADE NO HORIZONTE DO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/neyJRQ4QNB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2022

Além das tags de apoio a Lula, a oposição explorou uma faixa de movimentos sociais estendida nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, com os dizeres “Independência é um Brasil sem fome”.

Não há independência enquanto houver fome. O recado fundamental dos movimentos sociais nos arcos da Lapa no RJ. pic.twitter.com/pp5JAqO3UU — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 7, 2022

Bolsonaro discursou em Brasília, mas esteve pouco ativo nas redes durante a manhã. O ex-presidente Lula escreveu no Twitter que o 7 de Setembro “deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil”, mas que “infelizmente não é o que acontece hoje”.

200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia. 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/52gk00b2Ht — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

Ciro Gomes (PDT) pediu a Deus que “nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade, neste dia ou em qualquer momento da nossa história”. Simone Tebet (MDB) aproveitou a data para dizer que tem “compromisso em reduzir as desigualdades, erradicar a miséria e acabar com a fome”.

Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade – neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho. pic.twitter.com/N9YD3AJEyu — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 7, 2022

Às margens do rio Ipiranga, nascia um sonho de liberdade. De um novo Brasil, independente, de todos e para todos. 200 anos se passaram, e vemos que a independência ainda é um sonho a ser atingido. Um país, para ser independente, precisa garantir cidadania ao seu povo. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 7, 2022

Luiz Felipe d’Avila (Novo) criticou o “populismo que nos prende e acorrenta”, Sofia Manzano (PCB) repercutiu o ato “Grito dos Excluídos” no Rio de Janeiro e Soraya Thronicke (União Brasil) escreveu que “não podemos admitir que sequestrem os nossos símbolos, e nossa esperança, nem que façam do Dia da Independência uma data eleitoreira”.