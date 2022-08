Apoiadores de Lula e Bolsonaro tentam viralizar número na urna; início da campanha tem ‘avalanche’ de postagens nas redes

O início oficial das campanhas eleitorais nesta terça-feira, 16 de agosto, veio acompanhado de uma avalanche de postagens em apoio aos principais candidatos à Presidência da República. Dados do Monitor de Redes do Estadão mostram que a média diária de postagens no Twitter passou de 104 mil nas primeiras duas semanas de agosto para 488 mil ontem. Até as 11h desta terça, o número já estava em 253 mil publicações.

Duas hashtags de apoio a presidenciáveis chegaram ao topo dos trending topics do Twitter: #LulaPresidente13, com 20 mil tuítes, e #Vote22Bolsonaro, com 8 mil tuítes até o final da manhã. Ambas as tags informam o número do candidato nas urnas, por causa da permissão para pedir votos a partir de agora; a estratégia visa também consolidar o voto dos eleitores em outubro. Menos da metade dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, sabem qual a sua dezena este ano, que foi alterada por causa da troca de partido. Em 2018, o presidente disputou o pleito com o número do PSL (17), agora, ele vai usar o número do PL (22). Os dados são da última pesquisa FSB, divulgada na segunda-feira, 15.

Outro mote impulsionado pela esquerda no Twitter é o #BrasildaEsperança, hashtag que está sendo usada principalmente por lulistas, mas que também pega carona em candidaturas regionais. Usuários da rede social ainda adotaram termos como “AGORA É OFICIAL” e “Faltam 47”, em referência ao início da campanha e ao número de dias até o primeiro turno da eleição.

A maioria dos candidatos marcou a data em suas páginas oficiais, publicando fotos e vídeos e incentivando a militância a aderir a adesivos em suas fotos de perfil. O recordista de postagens é Ciro Gomes (PDT), que publicou nada menos que 23 vezes no Instagram e no Facebook até o meio-dia, em grande parte repercutindo uma entrevista para o programa Roda Viva, da TV Cultura, concedida na noite de ontem.

Bolsonaro demorou mais para se referir diretamente à campanha de reeleição. Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto até o momento, publicou um vídeo em que critica a atual gestão federal.

– É preciso estar atento. A partir de hoje, mais do que nunca, os que amam o vermelho passarão a usar verde e a amarelo, os que perseguiram e defenderam fechar igrejas se julgarão grandes cristãos, os que apoiam e louvam ditaduras socialistas se dirão defensores da democracia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 16, 2022

O primeiro passo para reconstruirmos nosso país é vencer as eleições. O Brasil é imenso, por isso eu conto com a ajuda de vocês, nas redes e nas ruas, para levarmos uma mensagem de fé e esperança ao nosso povo. #BrasilDaEsperança pic.twitter.com/SrmlSTbJSy — Lula 13 (@LulaOficial) August 16, 2022