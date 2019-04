Roldão Arruda

Dilma escolheu petista com perfil técnico para presidir Incra

A nova presidente do Incra, Maria Lúcia Falcón, toma posse nesta segunda-feira, 30. Burocrata do PT, ela já ocupou cargos no governo de Sergipe, no Ministério do Planejamento, BNDES e Petrobrás. Será primeira mulher a presidir a autarquia