Prefeitura de SP libera atas de reunião de transparência

A gestão do prefeito Bruno Covas divulgou nesta terça-feira, 6, as atas das reuniões de transparência do governo, que estavam sem ser publicadas desde agosto, conforme mostrou este blog na segunda, 5.

O encontro da chamada Comissão Municipal de Acesso à Informação (CMAI) acontece mensalmente e discute se a Prefeitura deve ou não fornecer dados pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), seguindo os critérios da legislação.

A ata da reunião serve para saber os motivos pelos quais o governo concordou ou não com a divulgação de determinada informação solicitada por um cidadão por meio da LAI. Também é possível saber se houve algum tipo de discussão sobre as políticas de transparência do município.

Acesse aqui as atas das reuniões de setembro e de outubro.

De acordo com a gestão do prefeito Bruno Covas, o motivo do atraso é que as atas estavam “em processo de conferência e assinatura pelos servidores”.