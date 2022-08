Saúde segue marginal no debate entre candidatos

O momento de campanha antes da eleição presidencial deveria permitir exposição de projetos e propostas, questionamentos sobre assuntos tabus e a verificação da viabilidade de compromissos assumidos.

O conteúdo do debate entre os candidatos na TV Bandeirantes, as sabatinas durante o Jornal Nacional (JN) da TV Globo e a leitura dos programas depositados no TSE, confirmam o risco de que, até outubro, um dos principais motivos de preocupação dos brasileiros em pesquisas de opinião, a saúde, seja um tema tangenciado, diminuído.

Como não poderia deixar de ser, fome, miséria, pobreza e programas de renda ocuparam o centro da pauta social no debate deste domingo.

A saúde quase não teve vez, mas foram feitas duras acusações contra Bolsonaro, rememorando a CPI da Covid, além de uma pergunta de jornalista sobre queda da cobertura vacinal no País.

Simone Tebet detalhou ideia que já havia apresentado no JN, de decretar calamidade pública para dobrar os valores de procedimentos da tabela do SUS e, com isso, zerar a fila de consultas, exames e cirurgias.

Soraya Thronicke (“quem tem que nos dizer se o SUS é bom ou não, não somos nós que não usamos esse serviço”) repassaria à iniciativa privada a solução das filas, uma proposta superficial, pois desconsidera que isso não funcionou durante a pandemia.

No JN, na semana passada, Lula, Ciro e Bolsonaro não pronunciaram uma única vez as palavras “saúde” ou “SUS”.

Tudo bem que os entrevistadores da TV Globo ou o modelo de debate na Band não introduziram a questão, mas, sempre que queriam, os candidatos abordavam aquilo que consideram suas prioridades e feitos.

Sem espaço para a saúde no palco principal, quadros designados pelos comitês de campanha passaram a disseminar propostas aqui e ali.

Dois ex-integrantes do segundo escalão do Ministério da Saúde na gestão de Bolsonaro, os médicos João Gabbardo e Denizar Vianna, têm falado pelas candidaturas de Simone Tebet e Ciro Gomes, respectivamente.

Gabbardo compôs o time de Mandetta e, Vianna, de Sérgio Moro, antes de os ex-ministros serem abatidos na corrida presidencial.

A campanha de Lula escalou o senador Humberto Costa (PT-PE) para esmiuçar a saúde, atrofiada no documento de diretrizes da chapa, mas ninguém se apresentou ainda em nome de Bolsonaro, cuja plataforma oficial levada ao TSE erra até o nome do SUS.

Por meio dos três mensageiros, circularam medidas para financiar o SUS nos próximos quatro anos. Ciro iria revogar o teto de gastos e elevar a 6% o porcentual do PIB para a saúde pública. Tebet manteria a trava, mas, mesmo assim, segundo Gabbardo, a fatia do PIB, chegaria a 5%. Lula, de acordo com seu ex-ministro da Saúde Humberto Costa, além de derrubar o teto, faria com que os gastos públicos superassem os privados.

Ocorre que dos 9,6% do PIB brasileiro que movimenta o sistema de saúde, só 40% vão para o SUS.

Representantes dos 60% dos interesses econômicos da saúde privada estão atentos e fortes no jogo eleitoral.

À medida que a eleição se aproxima, candidatos se apressam em renovar laços e fazer concessões a quem dispensa menções em programas, comícios e debates.