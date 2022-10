Proposta de última hora de Bolsonaro, ‘Zap da Saúde’ mostra desespero da campanha à reeleição

A poucos dias do voto decisivo, os marqueteiros da campanha de Jair Bolsonaro (PL) entraram em parafuso, a ponto de imaginar outra utilidade para o WhatsApp, além de recorrer ao serviço de mensagens para disseminar fake news.

Acabaram de inventar o “Zap da Saúde”, levado ao horário eleitoral na última segunda-feira, 24. “É o fim da fila na saúde no Brasil”, decretou o candidato à reeleição.

Enganosa, a proposta é também requentada. Na eleição de 2018, o power point sem-vergonha que a chapa de Bolsonaro depositou no TSE – e que chamaram de programa de governo – anunciava o “Prontuário Eletrônico Nacional Interligado”, do qual ninguém ouviu falar nos quatro anos seguintes.

O “Zap da Saúde” promete agora a marcação de consultas e exames pelo celular, armazenamento do histórico do paciente e outras tapeações. A propaganda destaca que “o sistema manda o aviso e a medicação fica separada para você em seu nome”.

A ficção enfrentaria a realidade já em 2023. Não haverá acesso a serviços nem medicamentos para todos no ano que vem, se for mantido o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Serão R$ 22,7 bilhões a menos, comparado ao orçamento federal do SUS em 2022, descontados os gastos com a covid-19.

Somente a compra de medicamentos antirretrovirais para tratamento de pacientes com HIV consumirá R$ 1,8 bilhão no próximo ano. Mas para toda a assistência e prevenção da aids, tuberculose, hepatites e hanseníase, o Ministério da Saúde reservou apenas R$ 1,9 bilhão. Ou seja, para prevenção da aids e tratamento das demais enfermidades, sobram R$ 100 milhões.

A falta de medicamentos e o longo tempo de espera por assistência no SUS é sentido na pele por milhões de eleitores, principalmente pobres e doentes.

Os cidadãos que experimentaram o mal funcionamento de um simples aplicativo do governo federal destinado a obter o atestado da vacina da covid sabem que, para acabar com a fila da saúde, pegar uma carona no “zap” terá pouca serventia.

Os gastos das famílias com remédio aumentaram, e a demora por atendimento está por toda parte, entre a visita à Unidade Básica de Saúde e o médico especialista, a prescrição de um exame e o diagnóstico, a consulta inicial e o tratamento, a ida ao pronto-socorro e a decisão de operar, a alta hospitalar e a reabilitação.

Soluções práticas

Não existe solução milagrosa, mas os tempos de espera são previsíveis e devem ser encurtados, desde que resolvidos o número insuficiente de leitos e de médicos, a baixa oferta de cirurgias eletivas e a política de pessoal que afasta do SUS prestadores de serviços.

Motivos para derrotar Bolsonaro no domingo não faltam, da incitação ao ódio que sua candidatura carrega na reta final ao desprezo pela vida que demonstrou desde a pandemia.

Violento, mentiroso e perigoso, Bolsonaro jamais estará à altura dos desafios de combater as desigualdades na saúde e financiar adequadamente o SUS.

O “Zap da Saúde” é um deboche e diz muito sobre o lugar que a ciência e os conhecimentos acumulados sobre saúde pública teriam num segundo mandato do presidente.