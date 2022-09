Piso da enfermagem: Liminar do STF abriu disputa sobre qual candidato é mais amigo da categoria Nenhum dos postulantes à Presidência revelou, caso eleito, como irá equacionar a legislação, quais serão as fontes e prazos para pagamento do piso; aprovada em um contexto eleitoral tenso, a justa reinvindicação da categoria impõe mudança radical em um sistema de saúde cujos problemas foram intensificados desde a pandemia