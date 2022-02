Pandemia e SUS devem ficar fora do debate eleitoral

A onda da Ômicron deve arrefecer, mas o curso da pandemia no Brasil até as eleições de outubro é incerto.

No final do ano passado, a vacinação em massa alimentou esperanças de um retorno normal, otimismo interrompido pela disseminação da nova variante.

A apreensão atual será substituída por nova sensação de controle, o que levará muita gente a não querer ouvir falar de covid tão cedo.

Negação é sintoma psicossocial da fadiga pandêmica, que repercute também nas tensões em torno de medidas sanitárias ainda imprescindíveis.

Boa parte da população atribui a Bolsonaro mortes evitáveis e o suplício prolongado da pandemia. Já uma fração menor da sociedade, mas não insignificante, isenta o presidente, associando agruras às medidas tomadas por governadores e prefeitos.

Úteis ao centrismo, falsas equivalências esterilizam temas que mereceriam estar mais claramente posicionados no debate eleitoral.

O grande apagão de testes, o retorno do fanatismo pró cloroquina e o boicote oficial à vacinação infantil ratificaram a tirania da desordem que conduz o Ministério da Saúde.

Os senadores Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues correram ao Twitter para defender novo inquérito no Senado, certos de que a CPI anterior deu popularidade a membros da comissão, mas não se transformou na bala de prata.

Primeiro, não abriu caminho ao impeachment, interceptado nos biombos de Aras e Lira, no clamor de Fux por “estabilidade e tolerância”, e na preferência de opositores pela disputa direta com Bolsonaro, de modo a reduzir surpresas a favoritismos.

O crime de prevaricação do presidente no episódio da compra da vacina indiana Covaxin, uma das linhas caras à comissão do Senado, levou balde de água fria da Polícia Federal.

O Tribunal de Haia, na Holanda, só recebeu nesta quarta-feira, 9/02, a documentação da CPI para que julgue o alegado crime de Bolsonaro contra a humanidade, o que correrá em sigilo, sem prazo de conclusão.

Com o para-fogo da Procuradoria Geral da República, presidente e ministros de Estado não serão incomodados nos próximos meses em ações penais derivadas do relatório da CPI.

Gente de menor escalão, do empresariado e da burocracia de Brasília, passou a figurar em 12 investigações abertas pelo Ministério Público no Distrito Federal. Serão processos demorados.

Mais de três anos depois do rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019, o que motivou a abertura de duas CPIs, uma na Câmara e outra no Senado, muitos daqueles apontados como responsáveis pela tragédia ainda não responderam pelos crimes atribuídos.

Em eleições recentes, como no Chile e Portugal, a elevação da covid ao centro do debate permitiu não apenas expor culpados pelo agravamento da crise sanitária, mas foi o estopim para testar nas urnas a atualização de projetos sociais-democratas de justiça e bem-estar.

A pandemia, geradora de mal-estar social, tem levado candidatos a presidente, principalmente na Europa, a firmar compromissos com serviços públicos de saúde eficientes, ampla proteção social, tributação redistributiva e pleno emprego com direitos trabalhistas assegurados.

A medir pelas chapas em montagem, na melhor das hipóteses o social-liberalismo será o ponto de chegada após a eleição no Brasil.