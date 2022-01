‘Estadão’ estreia blog ‘Política&Saúde’ em parceria com Mário Scheffer

Após acompanhar as principais atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no blog Diário da CPI, o professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador na área de políticas e sistemas de saúde Mário Scheffer estreia, em parceria com o Estadão, o blog Política&Saúde, que trará análises das implicações políticas de fatos relacionados à Saúde no Brasil.

A saúde movimenta 9% do PIB do País, envolve interesses públicos e privados, gera disputas por recursos e cargos e mantém relações de poder e lobbies nem sempre a favor da população. “Boa parte das pessoas está muito insatisfeita tanto com serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto pelos planos de saúde”, diz Scheffer.

O blog vai acompanhar a discussão e proposta de candidatos para a Saúde nas eleições de 2022 e outros temas como os desdobramentos jurídicos e práticos dos indiciamentos sugeridos pela CPI da Covid.

“Vamos analisar como caminha o SUS, o setor privado e os planos de saúde, e como a política afeta a saúde e a vida das pessoas”, afirma Scheffer, destacando ainda o monitoramento das decisões dos Poderes Legislativo e Judiciário, assim como do ministério da Saúde.

As postagens estão previstas semanalmente, às quintas-feiras. O blog faz parte das iniciativas do Estadão para a cobertura das eleições de 2022.