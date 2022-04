SOBRE O BLOG

O blog “Política & Saúde” analisa as implicações políticas de fatos relacionados à saúde no Brasil. Motivo de insatisfação de boa parte dos brasileiros, a saúde é um setor que movimenta 9% do PIB, envolve interesses públicos e privados, gera disputas por recursos e cargos e mantém relações de poder e lobbies nem sempre a favor da população. Sem deixar de acompanhar a pandemia de covid-19 e as propostas sobre saúde nas eleições de 2022, o blog pretende jogar luz sobre relações e conflitos entre diferentes forças do governo, mercado, Legislativo, Justiça, médicos, profissionais e serviços de saúde. Ao fim, o que se busca compreender é de que forma a política afeta a saúde e a vida das pessoas.

Mário Scheffer é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador na área de Políticas e Sistemas de Saúde. O blog é uma atividade de divulgação científica e extensão universitária, ligada às atividades de docência e pesquisa do autor, não envolvendo remuneração ou patrocínio. Em 2021, no blog Diário da CPI, o autor acompanhou os trabalhos e produziu análises ao longo do funcionamento da CPI da Covid no Senado Federal.