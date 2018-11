Xô, Cassandras!

Já tem Nostradamus de xepa de feira prevendo mandato de 2 anos para Bolsonaro em jornal esquerdista do exterior. Felizmente para todos nós, brasileiros, que estamos no barco e não queremos naufragar, o presidente eleito está compondo uma excelente equipe econômica para contrariar essas Cassandras derrotadas e desesperadas. Roberto Castello Branco na Petrobrás e Joaquim Levy no BNDES o comprovam. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e me acompanhe de segunda a sexta-feiras no Estadão Notícias, às 6h, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 – (eldorado@estadao.com.net) – ,às 7h30m, diariamente no Blog do Nêumanne e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com) e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais.

Para ver vídeo no Youtube clique aqui