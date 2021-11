Xilogravura de Ciro encanta o Brasil

1 – Com quase 80 anos, #cirofernandes levou a beleza de sua arte em capas de folhetos de cordel do sertão à tela de programa na televisão comercial. 2 – Em #2dedosdeprosa, o artista conta caso de tias que enfrentaram o bando de Lampião, retratado em xilogravuras, cuja técnica aprendeu no Rio. 3 – Nascido no sertão da Paraíba, pintou bois em açougues em S. Paulo, foi diretor de arte em agência no Rio e vendeu xilos na Feira de São Criatóvão. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.