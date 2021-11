Xico Graziano prevê Brasil agroambiental

1 – O ex-presidente do Incra #xicograziano aposta suas fichas em que o agronegócio não deverá ser seduzido pela devastação do meio ambiente. 2 – No #neumanneentrevista, o agrônomo, formado na esalq, acha também natural concorrentes tentarem prejudicar nossa exportação de carne de boi. .3 = Xico abandonou sua longa história com o PSDB quando viu Alckmin se juntar a todo o Centrão, que estava com Lula e agora está com Bolsonaro. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

