Witzel fora, Bolsonaro manda no Rio

1 – O #ministrodasaude​ mentiu na reunião da #oms​ para evitando contar crimes cometidos por #jairbolsonaro​ na condução do combate à #covid​-19 no #brasil​, mas não enganou ninguém, ainda bem. 2 – #ong​, execrada pelo #presidentedarepublica​, doou #50vezes​ mais #cestasbásicas​ do que programa de #michellebolsonaro​. 3 – #italia​ usa #mascarastransparentes​ para crianças na reabertura das aulas presenciais, e #ministromiltonribeiro​ nada faz para evitar a tragédia da perda do #anoescolar​ no #brasil​. 4 – Repórter da #radiofrance​ não aceita transferência de responsabilidade de #lula​ para #tarsogenro​ na recusa para extraditar #cesarebattisti​, e diz: #oportunista​!. 5 – #wilsonwitzel​ foi cassado por 7 a 0 e #flaviobolsonaro​ manda no #riodejaneiro​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui