Wassef, ameaça para Bolsonaro

Segundo Lauro Jardim, do Globo, o advogado de quem ninguém conhece uma petição, Frederick Wassef, contou a interlocutores que se recusa a calar. como o aconselham, e diz a quem quiser ouvir que tem seis procurações assinadas pelo presidente da República. Teria muito a contar, por exemplo, sobre serviços prestados à Aeroporto Brasil Viracopos, concessionária do aeroporto do mesmo nome na região de Campinas, da qual ganhou R$ 5 milhões, e a respeito de conversa com o chefão antes de uma audiência dos dirigentes da empresa com o ocupante do principal gabinete do Palácio do Planalto. O advogado Carlos Eduardo Silva Duarte interessou-se por essa coincidência e apresentou uma notícia-crime ao STF, levando o ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo do mensalão, a pedir a opinião do procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre ela. Haja Rivotril! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

