Bolsonaro é o pior governante que combate a pandemia no mundo, segundo o jornal americano Washington Post, que entrou para a História denunciando os papéis do Pentágono e o escândalo Watergate, que derrubou Nixon. Em artigo no Estadão de hoje, expliquei por quê: defendendo a “pílula do câncer” e a cloroquina contra covid-19, presidente combate a ciência por ignorância.