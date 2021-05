Wajngarten mente para defender Bolsonaro

1 – Em #depoimento execrado pelos membros da #cpidacovid no #senado, o #exsecretariadecomunicacao da #presidenciadarepublica #fabiowainjgarten mentiu descaradamente em nome da verdade para garantir seu lugar de “honra” no coração de #jairbolsonaro. 2 – A #policiafederal pediu para investigar o #ministrodostf #diastoffoli, denunciado em #delacaopremiada do #exgovernadordorio #sergiocabral, e já pode pedir música no #fantastico. 3 – Vinte #senadores negaram-se a atender a pedido do #estadao para revelar a troca de 101 ofícios com #jairbolsonaro para receberem generosas parcelas dos #3bilhões do #orcamentoclandestino para comprar #maquinasagricolas e #asfaltarvias de suas #bases. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto.. Inté. E só a saudade salvará as nossas vidas. @neumanne.com

Para ver vídeo no YouTube clique aqui