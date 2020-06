Um bando de 30 desordeiros e desocupados que se dizem “300 pelo Brasil” bombardeou a sede do STF com fogos de artifício, usados como sinalizadores de ordens de traficantes de drogas e milicianos nos bairros da periferia miserável do Rio. O ministro da Justiça, André Mendonça, fugiu à condenação comum para tentar dar ao voto na eleição imunidade total a Bolsonaro, de quem é capacho.