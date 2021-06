Voto impresso, o sonho dos milicianos

Bandeira do presidente Jair Bolsonaro, o voto impresso nas eleições deve ser aprovado na comissão que analisa o tema na Câmara, com aval não apenas de governistas. Levantamento do Estadão/Broadcast com os atuais 32 deputados do colegiado mostra que 21 são favoráveis e apenas quatro se opõem. Outros sete afirmaram ainda estar indecisos. Similar à prática da eleição de bico de pena da República Velha, o voto impresso é o sonho dos milicianos e também dos chefões das organizações criminosas partidárias. Adversários do governo veem na impressão do voto uma possibilidade de auditoria para frear o discurso de fraude eleitoral adotado por Bolsonaro. O PT e a Rede são os únicos partidos que se colocaram contrários à medida na comissão. A respeito recomendo a entrevista com Bruno Paes Manso no Blog do Estadão.

