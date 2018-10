Whatsapp gravado e repassado do governador da Bahia reeleito no primeiro turno, Rui Costa, acertando com prefeitos do interior do Estado o transporte de eleitores, algo muito comum na política tradicional brasileira do tempo dos coronéis, entre os quais o antecessor na capitania hereditária de Tomé de Souza, o célebre Antônio Carlos Magalhães, vulgo Toninho Malvadeza ou Toninho Ternura, a depender do interlocutor, e hoje pertence ao petista Jaquinho Wagner. Seja ou não crime eleitoral, como alega ACM Neto, prefeito de Salvador, herdeiro político do avô e presidente do DEM, adversário do PT, o telefonema revela como funciona o voto de cabresto da esquerda: assistência ao eleitor. Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook do estúdio da TV Estadão no jornal na segunda-feira 22 de outubro de 2018, às 17 horas.

