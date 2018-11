Ainda não caiu a ficha da companheirada militante de PT e genéricos da esquerda, que querem influenciar na formação do governo Bolsonaro, eleito com quase 60 milhões de votos. Vocês perderam, babacas. E deixem o capitão governar em paz, pois ele tem mesmo é de cumprir o que o cidadão está exigindo. O resto é paia! Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, clique no sininho para ser avisado de minhas novas gravações e publicações e me acompanhe diariamente no Twitter (jose_neumanne) e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com), de segunda a sexta na Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com), às 7h30m, e também no Estadão Notícias, a partir das 6h, e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube. Direto ao assunto. Inté! E nunca se esqueça de que Deus é mais.

