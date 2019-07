Você paga o “Lula livre”

Com seu principal líder privado de liberdade e presos maiores ex-dirigentes e quase todos os ex-tesoureiros, o PT ainda tem a desfaçatez máxima de produzir 10 mil documentos de provas de que usou dinheiro meu e seu, verbas públicas, do Fundo Partidário, ignomínia que nos faz bancar campanhas de políticos safados ou não, para financiar o movimento “Lula livre”, de interesse exclusivo do ex-presidente e de seus asseclas. E os petistas ainda reclamam de quem critica o partido porque seus principais líderes estão pagando seus crimes cumprindo penas em prisões ou na PF de Curitiba. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.