Viva Guaidó!

Juan Guaidó demonstrou muita bravura e até heroísmo ao voltar para Caracas em avião de carreira, pelo aeroporto de Maiquetia à luz do dia e desafiando as bravatas de Maduro e Cabello, sendo recebido por uma multidão impressionante nas ruas da capital da Venezuela e garantindo continuar lutando pelo sonho da “democracia para sempre”. Agora precisa ser alertado sobre a delegada que a ONU anunciou que vai mandar para lá, a traiçoeira e socialista ex-presidente chilena Michelle Bachelet. Se gostar deste video, por favor, dê um like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e compartilhe-o em Facebook e Twitter. Direto ao assunto. Inté. Chevere. E só a verdade nos salvará!

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui