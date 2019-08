Vitória contra Estado cartorial

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a MP da liberdade econômica e esta pode ser considerada mais uma vitória do governo no Congresso. A questão é saber se as tentativas de desburocratizar o emprego e as relações do cidadão com o Estado cartorial brasileiro sairão do papel para a prática. Já houve tentativas bem intencionadas de fazê-lo. O executivo Hélio Beltrão chegou a ser quase um nome próprio para o combate contra a paralisia burocrática ocupando o Ministério da Desburocratização. No entanto, à medida que o tempo passa, mais burocratizadas têm sido as relações entre a cidadania e a máquina governamental com seu cipoal de leis, decretos e portarias.

Assuntos para comentário da quarta-feira 14 de agosto de 2019

1 – Haisem – “Câmara aprova texto-base da Medida Provisória que reduz burocracia”, diz a manchete do Estadão hoje. Que conseqüências isso trará para nosso dia a dia

2 – Carolina – O Coaf estava na Fazenda, foi para Justiça, voltou para Economia e agora a equipe econômica do governo pretende dar autonomia ao Banco Central e anexar a inteligência econômica financeira a sua nova estrutura. Esse vaivém é razoável e aprimora a administração, a seu ver?

3 – Haisem – Você acha que pega bem para o presidente do Brasil reclamar da esquerdalha da Argentina e o candidato peronista à Presidência, que venceu com larga margem as prévias do fim de semana, Alberto Fernández, que tem Cristina Kirchner, ammigona de Lula, como vice, chamar o brasileiro de racista, misógeno e violento. Baixaram demais o nível, não foi

4 – Carolina – Quais são os sinais emitidos pela decisão do PSL de expulsar Alexandre Frota porque criticou o presidente Jair Bolsonaro

5 – Haisem – Você diria que a guerra ideológica declarada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, está prejudicando ou ajudando à União Nacional dos Estudantes, que tem andado bem longe de seus velhos tempos de glória

6 – Carolina – Por que Lula pediu a deputados da dita resistência de esquerda que entregasse pessoalmente uma carta de próprio punho de agradecimento a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados

7 – Haisem – Que motivos justos, razoáveis e graves levaram o Conselho Nacional do Ministério Público a desconsiderar arquivamento das queixas contra o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e abrir três processos contra ele

8 – Carolina – O acordo de lideranças no Senado para votar finalmente a reforma da Previdência em 2 de outubro é uma notícia que pode aliviar as péssimas novidades da economia nestes dias ou poderá vir a se tornar mais uma decepção para os pobres e desempregados deste País