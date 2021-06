Vital tem compromisso com a democracia

1 – O #ministrodotcu #vitaldoregofilho disse que tem compromisso com a democracia e que, portanto, repele, qualquer interferência autoritária por parte de qualquer autoridade. 2 – Na série #neumanneentrevista, ele se referiu ao relatório falso do auditor #alexandrefigueiredocostasilvamarques, a que #jairbolsonaro se referiu ao dizer que há #supernotificaodeobitos por #covid-19. 3 – #medico, o entrevistado disse que fica deprimido diante da terrível tragédia humana das #utis da #pandemia no #brasil. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

