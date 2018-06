Visitinha de araque

Os governadores que se deslocaram de suas capitais para visitar Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, na certa, já sabiam que o petista não pode receber visitas porque é um preso comum e está submetido às restrições que implicam a perda da liberdade. O que a juíza de Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebbos, fez ao proibir sua entrada era uma decisão esperada e eles foram lá apenas participar de uma farsa, similar àquelas que o lateral palmeirense Armero chamava de “armeration”. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, incluído no Portal Estadão desde a quarta-feira 11 de abril de 2018, que tem como tema principal as dúvidas sobre a sessão do STF.

