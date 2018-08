Vinte anos de propina

Fora da cadeia, depois de ter sido solto por “benemerência” do ministro do STF Gilmar Mendes, Jacob Barata, o “rei dos ônibus” do Rio, contou pela primeira vez, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato, que a Federação dos Transportes Públicos do Rio (Fetranspor) paga propinas há 20 anos a políticos do Estado. O caso veio à baila em 1999, quando Sérgio Cabral presidia a Assembleia e Jorge Picciani era seu vice-presidente, mas foi enterrado numa CPI que terminou em pizza. A confissão revela apenas o óbvio, mas em nada altera a situação do empresário, de cuja filha o “supremo” foi padrinho de casamento. E é difícil saber se, afinal, a propina deixou ou deixará de ser paga.

1 – Haisem – Você se surpreendeu com a notícia dada nos jornais de anteontem de que Jacob Barata, conhecido como o “rei dos ônibus” do Rio de Janeiro, confirmou em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas que pagou propina a políticos ao longo dos últimos 20 anos?

2 – Carolina – Que novidades há na entrega pela perícia da Polícia Federal ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, de um laudo de 27 páginas sobre e-mails encontrados no computador pessoal ao qual o empreiteiro Marcelo Odebrecht teve acesso depois de sair da prisão em Curitiba para continuar cumprindo sua pena em casa, no Morumbi, em São Paulo?

3 – Haisem – Por falar em Lava Jato, a seu ver, a autorização dada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para a operação continuar por mais um ano é uma forma de lhe dar força ou um anúncio de que ela está chegando a seu capítulo final?

4 – Carolina – Qual é a importância que você atribui ao fato de um candidato a vice-presidente na chapa do PT que está sendo preparado para assumir a cabeça da chapa quando o registro da candidatura presidencial de Lula for impugnado ter confundido os verbos caçar com cedilha e cassar com dois esses numa mensagem de internet?

5 – Haisem – Será que é verdade mesmo que o PT emprega “influenciadores digitais” na campanha eleitoral no Piauí, como está sendo noticiado pelo jornal O Globo?

6 – Carolina – Que conseqüências poderá ter na decisão do Tribunal Superior Eleitoral a declaração do relator dos 16 pedidos de impugnação apresentados àquele órgão, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, de que um país cuja jurisprudência mude de acordo com o réu caracteriza um “Estado de compadrio”?

7 – Haisem – O que você acha que o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, quis dizer quando previu que está para haver mais mortos em confrontos entre as tropas federais da intervenção na segurança do Rio de Janeiro e os bandidos, mas completou que isso não é uma “profecia”, mas, sim, uma “conclusão”? Que diferença faz isso para as vítimas e o Estado?

8 – Carolina – Por que, na mesma solenidade em que se comemorou por antecipação o dia do soldado, que seria sábado, na sexta-feira, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, criticou o que ele chamou de “autoridades locais” por nunca terem tomado atitudes que ajudassem a reduzir os índices de violência nas comunidades?