Vingança de Lula será maligna

Quarta-feira 26 de setembro de 2018

Da série PT, o vampiro brasileiro.

Venho falando há algum tempo que o Estado é vingativo, e não foi o PT que inventou a medida de exemplo de retaliação. Desde a História antiga os poderosos enforcavam nos portões da cidade os que desafiavam o regime para reprimir comportamentos que lhes desagradassem e induzir adesão a seus propósitos do poder absoluto e indiscutível.

Conforme foi publicado na coluna Painel, da Folha de S.Paulo, os dados que Antônio Palocci apresentou como provas em sua delação premiada já chegaram ao TRF-4, para a Justiça determinar os benefícios que ele deverá receber. O site Antagonista repercutiu o fato na nota “Cuidado Palocci, se Fernando Haddad for eleito, Antonio Palocci será esmagado por Lula”.

Pois é! Tem mais gente na lista. Alguns procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol encabeçando-a, e mais alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia na dianteira. Nem falar no juiz Sergio Moro, no ex-procurador-geral da República, “o ingrato” Rodrigo Janot e outros tantos quantos.

E mais: não dá para omitir o “mea culpa” feito pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, depois do impeachment de Dilma Rousseff, enumerando pelo menos 13 pontos e os também os “desafios partidários” para o próximo período. Entre estes, destaquem-se a mídia monopolizada, a Operação Lava Jato e o alinhamento imposto pelo andar de cima de diversos grupos do aparato repressivo estatal – delegados, procuradores e juízes.

Como esquecer ainda o programa do PT anunciado pelo seu candidato Fernando Haddad, na verdade, o preposto de Lula, que propõe uma reforma do Poder Judiciário, instruindo tempo de mandato para ministros do STF e das outras Cortes Superiores de Justiça, mudanças na escolha dos integrantes do STF e dos tribunais superiores e alterações que interessam a seus maganões e outros suspeitos mandatários do Congresso na Lei das Organizações Criminosas, particularmente no capítulo que os assusta, o que regula o recurso às delações premiadas?

Se o PT for eleito, a corrupção vencerá e a perseguição aos que foram, aos olhos do PT, contra o partido e seus membros será uma “vingança maligna”, parafraseando o inesquecível personagem Bento Carneiro, o vampiro brasileiro de Chico Anysio.

Estejamos todos preparados para sofrer uma devassa, a exemplo do Joaquim Barbosa, e a divulgação de noticias negativas. “Tem que ter medo.” A palavra de ordem é, não duvidem, “achincalhar”.