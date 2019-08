Há uma aparente mudança na estratégia de suspeitos, acusados, processados e condenados com a divulgação das mensagens hackeadas para serem divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Começaram tentando forçar uma condenação do ex-juiz Sergio Moro para conseguir anular condenações de Lula. Como não atingiram o objetivo, agora voltaram-se contra o procurador Deltan Dallagnol por mera maldade, só vingança.