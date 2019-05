Vida mansa na cadeia

Um dos privilégios mais odientos gozados por personalidades da política e celebridades brasileiras é o gozo deles mesmo quando estão privadas de liberdade. Três casos chamam atenção no noticiário de hoje: a instalação em “salas de Estado Maior” dos ex-presidentes Lula, condenado e sem nenhuma sombra de dúvida criminoso, e Michel Temer, cumprindo prisão preventiva, ambos por crimes comuns de corrupção e lavagem de dinheiro, e a permanência do curandeiro João Teixeira de Faria por cinco meses fora da cadeia, a pretexto de tratamento de saúde. A vida mansa na prisão ou no hospital desses criminosos é um escárnio à sociedade. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 14 de maio de 2019.

