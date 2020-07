Veto de Bolsonaro prejudica Estados

O dispositivo que permitia a existência de empresas estaduais no setor foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro na sanção do marco do saneamento básico, que porá o Brasil na modernidade, reduzirá desigualdade social, e havia sido negociado pelo governo no Congresso. Por isso, as bancadas traídas reagiram com fúria. Segundo o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), a medida foi uma condição para deputados e senadores terem aprovado a proposta. Estatais devem fazer pressão para a derrubada do veto no Congresso. Pelo menos 16 governadores exigiam essa contrapartida, que acabou ficando fora do texto e facilitando a abertura do setor à iniciativa privada. Prioridade de Bolsonaro, a guerra eleitoral. é absurda. Os bolsonaristas julgam-se cidadãos de bem acima de todos, mas não agem como tal.

Assuntos para comentário na quinta 16 de julho de 2020:

1 – Haisem – Bolsonaro cria crise com Estados com veto no saneamento – Diz o título de chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de hoje. Você acha que esta notícia já seria motivo para tornar relativa a comemoração que você fez aqui do novo marco legal aprovado no Congresso

2 – Carolina – Ocupações ganharão escritura na Amazônia – é o título de outra chamada na primeira página do Estadão – Em que esta notícia pode criar mais embaraços na questão do meio ambiente, que tende cada vez mais a ser um problema na recuperação econômica do Brasil no pós-pandemia

3 – Haisem – Dez milhões de jovens não concluíram o ensino médio – Constata outra chamada de primeira página no Estadão – Até que ponto esta estatística reflete mais um desastre que foi a entrega do Ministério da Educação no governo Bolsonaro a uma estéril briga meramente ideológica

4 – Carolina – Nova política de defesa vê risco de conflitos na América do Sul – Esta é a manchete de primeira página do Estadão hoje. Até que ponto este risco é real ou seria apenas o reflexo da paranoia que comanda as atitudes de Bolsonaro e dos bolsonaristas contaminando decisões de natureza militar, em sua opinião

5 – Haisem – Um novo vídeo divulgado na televisão mostra mais um policial militar paulista imitando o branco que mereceu repúdio mundial no assassinato do negro George Floyd em Minnesota, Minneapolis e que providências podem ser tomadas pelo governador João Dória para combater a moda funesta

6 – Carolina – Quais são suas impressões sobre as polêmicas em torno da transmissão do FlaXFlu decisivo do campeonato carioca deste ano em plena pandemia