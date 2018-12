Esta noite, vendo TV, tive vergonha alheia por Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, que num arroubo para agradar seu público, que reclama da omissão da Coaf, que agora flagrou movimentação financeira atípica de ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mas antes teria deixado de lado os filhos de Lula. Mas, à época em que pertencia à CPI dos Correios, agradeceu publicamente ao Coaf por ter feito exatamente o contrário do que ele afirmou. Contra fatos não há argumentos! Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para que seja avisado dos próximos que gravar e publicar; e me encontre diariamente no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); e de segunda a sexta feiras, às 6 h, no Estadão Notícias do Portal do Estadão e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

