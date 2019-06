Verdade sobre Lava Jato

No dia em que Reinaldo Azevedo anunciou parceria com Glenn Greenwald, o dono da Band News, Saad, chegou ao alto dos posts de Twitter ao atribuir à Lava Jato culpa pela situação crítica da economia e das empresas brasileiras. Dilma defendia essa lorota em nome dos empregos perdidos com a falência de empresas corruptas e ela volta agora quando donos da Odebrecht tiveram R$ 1,1 bilhão de seus bens pessoais bloqueados pelo TCU num voto histórico do ministro Bruno Dantas. Sempre critiquei falácia e desta vez tenho apoio de dois colegas de veículos competidores do meu: Raquel Landim, da Folha de S. Paulo, e Merval Pereira, do Globo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

