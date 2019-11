Verdade fica longe do voto de Gilmar

A Operação Appius da PF fez busca e apreensão nos escritórios do ex-presidente do STJ César Asfor Rocha, delatado pelo petista Antonio Palocci, que o acusou de ter recebido R$ 5 milhões da Camargo Corrêa para anular inquérito da Operação Castelo de Areia. Foi-lhe prometida também uma vaga no STF, mas a promessa não foi cumprida. Isso aconteceu na manhã da quinta-feira 7 de novembro de 2019. À tarde, Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes fizeram uma armação explícita para derrubar a prisão após segunda instância no plenário do STF. Num show de falta de caráter, mentira, incoerência e presunção, Gilmar recorreu a provas roubadas pelo site Intercept Brasil para execrar Dallagnol, Moro e Carvalhosa, pilares do combate à corrupção bem-sucedido no Brasil. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.