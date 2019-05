Velhíssima política ainda dá as cartas

Dizem que o senador Fernando Bezerra Coelho é líder do governo no Senado. Na verdade, ele, que é suspeito da Lava Jato, descende em linha direta do primeiro Capitão-donatário da Capitania de Pernambuco e fundador de Olinda, Duarte Coelho, e foi ministro da petista Dilma Rousseff, é o líder do Senado no governo, pois propôs e conseguiu que Bolsonaro refundasse dois ministérios jogados no lixo no começo da atual administração em troca da incerta manutenção do Coaf no Ministério da Justiça de Sérgio Moro para pavor de todos os gatunos do Congresso, ainda que haja quem conte com o alívio de sua transferência para o Ministério da Economia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

