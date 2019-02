Novos nomes, velhos costumes

A eleição de outubro renovou a composição do Senado Federal e o macaco velho Renan Calheiros foi substituído na presidência, mas dos 11 membros da Mesa que dirige seus trabalhos oito são alvos de investigações pela polícia e pela justiça. Entre eles é possível destacar o próprio presidente, Davi Alcolumbre (DEM-RO), que também preside o Congresso Nacional, e o terceiro vice-presidente, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição presidencial com um discurso renovador e moralizante. Infelizmente os hábitos da chamada velha política são praticados a pretexto dos bordões de sempre: “confio na Justiça” e “isso é perseguição”. Dá um desânimo!

Assuntos para o comentário de 8 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Cúpula do Senado reúne 8 alvos de investigações policiais

2 – Carolina – 12 senadores mudam de partido e alteram composição de força partidária na Casa

3 – Haisem – Moro diz que caso Lula pertence ao passado

4 – Carolina – Ciro é vaiado na UNE e repete Cid: Lula está preso, babacas

5 – Haisem – Bolsonaro volta a ter febre e é diagnosticado com pneumonia

6 – Carolina – Bolsonaro critica patrocínio da Petrobrás à cultura

7 – Haisem – Número de mortos chega a 157 em Brumadinho e Justiça manda Vale restituir 13,5 milhões de reais ao Estado de Minas

8 – Carolina – Coronel José Vicente aplaude pacote de Moro e diz que Bolsonaro elevou segurança à prioridade, como nenhum fez antes, na entrevista da semana ao Blog do Nêumanne