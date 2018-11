O futuro ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodríguez, colombiano naturalizado brasileiro, não é um especialista em gestão de Educação, mas um profissional do ensino e um filósofo conservador muito respeitado em Juiz de Fora, onde leciona dando uma cadeira sobre ciências da religião, filósofo respeitado por seus colegas, autor de 30 livros e que acompanho há muito tempo lendo seus artigos na página 2 do Estadão, com a qual também colaboro. O Brasil precisa de uma administração que faça um trabalho capaz de tirar a instrução pública da situação deprimente em termos de qualidade e que siga a trilha do setor nos chamados “tigres asiáticos”. Vélez não é brucutu e pode fazer isso.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta 23 de novembro de 2018, às 7h30m)

