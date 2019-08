Veja conta fantasias de Toffoli

“Exclusivo Poder Supremo Em entrevista a Veja, Dias Toffoli fala sobre ambiciosa pauta que o STF enfrentará até o fim do ano, o papel moderador exercido pelo tribunal num momento de grande insatisfação com Jair Bolsonaro e os excessos da Lava Jato”.Este é o texto da capa da revista esta semana, completada com uma foto de monarca do ministro e de uma citação da lavra dele; “O STF deve oferecer soluções em períodos de crise”. “Sendo como é a autoridade mais alta de um dos três Poderes da República, o Judiciário, este cidadão usa a publicação parceira do site Intercept e seu editor, Glenn Greenwald, para propagar o próprio delírio de poder com base em versões partidárias não condizentes com os fatos reais. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.