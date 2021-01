Vecina aposta no sucesso da vacina

O fundador e primeiro presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, acredita no sucesso da campanha de vacinação contra a covid 19, a exemplo do que já ocorreu em combate a pandemias e epidemais já travados no Brasil, apesar da sabotagem do presidente Bolsonaro e do ministro Pesadelo. E também do crasso erro de comunicação cometido pelo Butantan e pelo governador de São Paulo, João Doria, que criou grande confusão sobre o índice de eficácia da Coronavac. Em entrevista exclusiva ao canal, o professor da USP e da FGV confia na qualidade e eficiência da vacina fabricada pelo instituto paulista, de 119 anos de experiência, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E acha que a saraivada de ironias disparada pelo capitão sem noção e seus asseclas não prejudicará o cronograma da vacinação, mercê da expertise do SUS. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

