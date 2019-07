Vaza Jato beira o ridículo

Principal vítima da revelação de mensagens de seu aplicativo russo Telegram trocadas com procuradores da Operação Lava Jato, o ministro da Justiça, Sergio Moro, disse que o noticiário a respeito está “beirando o ridículo”. E está mesmo. O resultado da parceria entre o site The Intercept Brasil com a Folha de S.Paulo, a BandNews e a Veja excitou advogados interessados em cancelar condenações de seus clientes abonados, alguns deles com dinheiro ilícito. E tudo se baseia em conjecturas a partir de conteúdo não submetido à perícia técnica oficial. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 17 de julho de 2019.

