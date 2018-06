Vandalismo e molecagem

Militantes do MST invadiram prédio residencial na Praia das Astúrias, apavorando moradores, para fazer ato político no tríplex de cobertura, que a Lava Jato diz ter sido trocado por propinas com Lula, que, além deste delito, teria também cometido o de ocultação do patrimônio. A PM os expulsou do local, mas ficaram caracterizados crimes do pretenso presidenciável Guilherme Boulos, líder do movimento, e de seu líder, o ex-presidente petista, que, no discurso antes de ser preso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o exortou a fazer exatamente o que foi feito. O pior é que tudo passará em brancas nuvens. Este é meu comentário que faz parte do Podcast Estadão Notícias editado no Portal Estadão desde terça-feira 17 de abril de 2018, às 6 horas.

