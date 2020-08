O País extinguiu 8,9 milhões de vagas de emprego formal durante a pandermia, do primeiro para o segundo trimestre. Segundo o IBGE, mais da metade das pessoas em idade de trabalhar está desempregada e falta trabalho para 32 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro culpou na quinta-feira 6 “parte” dos governadores e prefeitos pela recessão da economia provocada pela covid-19. Segundo ele, os políticos que decidiram apoiar o fechamento do comércio e o isolamento social têm responsabilidade pelos números de vagas fechadas no mercado de trabalho, não ele. Diante disso e da perspectiva de passar de 100 mil o total de mortes provocados pela doença transmitida pelo novo coronavírus, o chefe do governo continuou tratando a tragédia como banal, lamentou sem emoção e disse: Vamos tocar a vida”;

1 – Haisem – Brasil perde 8,9 milhões de empregos na pandemia – diz título de chamada no alto da primeira página na edição impressa do Estadão hoje. Em sua live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro culpou os governadores por isso. Você acha que alguém tem culpa por essa tragédia

2 – Carolina – Na mesma live de balanço semanal das quintas-feiras à noitinha, o mesmo Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez as quase 100 mil mortes por covid-19, disse “vamos tocar a vida”, contestou os números de casos e óbitos divulgados e fez propaganda da cloroquina. Ele tem jeito?

3 – Haisem – Justiça diz ao STF não investigar opositores do governo e que não é sua função produzir “dossiês” – esta é a manchete da editoria de Política do Portal do Estadão que está no ar. Você acha que o ministro André Mendonça diz a verdade ou simplesmente mente

4 – Carolina – Guedes diz que EUA devastaram florestas e mataram seus índios – Esta é a manchete de primeira página do Estadão hoje. Em que esta verdade histórica justificaria a política ambiental destrutiva do governo brasileiro e ajudaria a melhorar nossa imagem no exterior durante a recessão pós-pandemia

5 – Haisem – Secretário de Doria, Baldy é preso pela PF – diz título de chamada de primeira página no Estadão. Em que esta prisão da Lava Jato pode se tornar conveniente para o presidente da República, ajudando seu projeto de reeleição em 2022

6 – Carolina – Estadão noticia hoje que o Conselho Nacional de Justiça cogita afastar desembargador que humilhou guardas em Santos. Isso ocorre depois de ele ter pedido desculpas, acusado os humilhados em sua defesa ao CNJ e reincidido em sua estupidez em entrevista. Afinal, o corregedor Humberto Martins está esperando o que para enquadrar esse sujeito