Valeixo confirma Moro

O delegado Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, em depoimento no inquérito do STF que apura denúncias de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro, disse que não tinha nada ‘contra a sua pessoa’, mas queria no comando da PF alguém com quem tivesse mais ‘afinidade’. Valeixo disse ainda que foi demitido por telefone e que não pediu para sair do posto. E Bolsonaro faz o que pode para evitar a divulgação do vídeo da reunião do Conselho de Governo em que ameaçou demitir Moro se este não substituísse Valeixo na direção-geral da PF. O presidente acha que o vídeo é de caráter privado e apenas o trecho da conversa com Moro deveria ser publicado para tirar dúvidas. Mas todo brasileiro tem direito de ver a gravação histórica. Se isso prejudica Bolsonaro, não é culpa nossa.

Assuntos do comentário de terça-feira 12 de maio de 2020: